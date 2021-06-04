EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Галкин похвастался сказочно прекрасным цветущим садом
Поход в горы: чек-лист необходимых вещей
В России начали тестировать оплату "по лицу"
Греф боится высоких ожиданий от встречи Путина и Байдена
Моргенштерна госпитализировали на следующий день после судебного заседания
У щенков обнаружили врождённые способности к общению с людьми
Минспорта ожидает от России третье место в медальном зачёте Олимпиады-2020
Шепелев одержал победу над родителями Жанны Фриске в суде
Петербуржец с топором разгромил машины на парковке ФСБ

Инфекции и кровотечение: чем грозит расчёсывание укусов комаров

Здоровье » Здоровье и профилактика

Расчёсывание кожи в месте укусов комаров и других насекомых повышает риск заражения, особенно в жаркую погоду, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

Инфекции и кровотечение: чем грозит расчёсывание укусов комаров

"В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства", — пояснила специалист.

Такое бывает редко, но всё же не стоит рисковать. Кроме того, расчёсывание укуса может вызвать аллергию и даже небольшое кровотечение, сообщает сайт Москва 24.

"Мы расчесываем место укуса, ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Соответственно, это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку", — пояснила специалист.

Чем обработать место укуса

Чтобы снять зуд и небольшой отёк, Романенко рекомендовала сделать холодный компресс. Расчёсанные раны лучше обработать антисептиками на водной основе, зелёнкой или перекисью водорода.

В случае возникновения отёка можно использовать противоаллергические мази или лекарстве, но только по рекомендации лечащего врача.

Если после укуса повысилась температура, нужно сразу де обратиться к специалисту, так как комары могут быть переносчиками инфекций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как защититься от укусов мошки и комаров?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Поставили на "Поток": Россия готова дать Пакистану денег на газопровод
Инфекции и кровотечение: чем грозит расчёсывание укусов комаров
Посольство РФ в Париже подтвердило задержание теннисистки Сизиковой
Галкин похвастался сказочно прекрасным цветущим садом
Поход в горы: чек-лист необходимых вещей
The National Interest сравнил армии РФ и Украины
Чтобы не шатались зубы, нужно укреплять дёсны
Путин принял политическое решение по дедолларизации
В России начали тестировать оплату "по лицу"
Греф боится высоких ожиданий от встречи Путина и Байдена
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Любовь Степушова Путин принял политическое решение по дедолларизации Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 4 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Проблемы принца Гарри с точки зрения психоаналитика Игорь Буккер
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников