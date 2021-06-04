Инфекции и кровотечение: чем грозит расчёсывание укусов комаров

Расчёсывание кожи в месте укусов комаров и других насекомых повышает риск заражения, особенно в жаркую погоду, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко.

"В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства", — пояснила специалист.

Такое бывает редко, но всё же не стоит рисковать. Кроме того, расчёсывание укуса может вызвать аллергию и даже небольшое кровотечение, сообщает сайт Москва 24.

"Мы расчесываем место укуса, ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Соответственно, это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку", — пояснила специалист.

Чем обработать место укуса

Чтобы снять зуд и небольшой отёк, Романенко рекомендовала сделать холодный компресс. Расчёсанные раны лучше обработать антисептиками на водной основе, зелёнкой или перекисью водорода.

В случае возникновения отёка можно использовать противоаллергические мази или лекарстве, но только по рекомендации лечащего врача.

Если после укуса повысилась температура, нужно сразу де обратиться к специалисту, так как комары могут быть переносчиками инфекций.

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