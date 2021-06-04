Внезапный и необъяснимый подъем трансгендеризма пора ставить на паузу. Люди должны найти, наконец, ответна вопрос:
Поразмышлять всем на обозначенную тему предложила Эбигейл Шрайер, автор книги "Необратимый ущерб: Трансгендерное увлечение, соблазняющее наших дочерей".
К слову, книга вызвала бурю возмущений в США. Её там требуют "сжигать на костре", а автора обвиняют в "трансфобии".
Свою точку зрения Шрайер изложила в статье, опубликованной порталом lifesitenews.com.
По мнению американской журналистки, сексуальная революция наносит необратимый вред.
"Длительный ущерб является как психическим, так и физическим, поскольку молодые мужчины и женщины сталкиваются с опасностями гормональной терапии и необратимыми увечьями, вызванными хирургией переходного периода.
Несмотря на это, трансгендеризм находится на подъеме.
Пропаганда трансгендерных групп за права трансгендеров в течение последних нескольких лет стала тотальным нападением на наши традиционные взгляды", — пишет она.
В качестве примера Эбигейл Шрайер приводит скандал в одном из колледжей страны, где "биологические мужчины" требуют признать их право принимать душ вместе со студентами-женщинами просто потому, что они "идентифицируют себя как женщины".
Предпосылкой этой вакханалии журналистка называет подписанный президентом Байденом указ под названием "Предупреждение и борьба с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации”.
"Наши традиционные иудео-христианские ценности и мораль находятся в осаде. На их месте-морально чистый лист, где трансвеститы проводят время с дошкольниками, превознося достоинства своей странной сексуальности, и где молодые, впечатлительные мужчины и женщины считают, что гендерная дисфория распространена.
Это нездорово и не полезно для нашей молодежи. Любой, кто пережил период полового созревания, знает, как трудно столкнуться с наплывом гормонов, мыслей и вопросов о своей собственной сексуальности, не говоря уже о том, чтобы пробиваться сквозь натиск сообщений в социальных сетях, призывающих вас стать кем-то другим, сменив собственный биологический пол.
Исследования показывают, что 60% молодых людей, которые ведут трансгендерный или недвоичный образ жизни, с высокой вероятностью пытаются причинить себе вред, а 40% подумывают о самоубийстве.
Эти данные очень красноречивы — что-то не так с этим подходом к сексуальности. Это не делает молодёжь более счастливой и здоровой, скорее наоборот. Наша молодежь запуталась и страдает", — говорит автор книги.
И предупреждает:
"Несмотря на операцию и гормоны, природа всё равно возьмёт своё. Рано или поздно. Вот только после операций и гормонов пути назад нет. Сторонники трансгендеров и средства массовой информации хотели бы, чтобы мы верили, что смена пола реальна и может сделать кого-то счастливым — но это не так! Это косметический фарс с разрушительными последствиями".
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