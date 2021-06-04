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Смена пола - косметический фарс с необратимыми последствиями

Здоровье

Внезапный и необъяснимый подъем трансгендеризма пора ставить на паузу. Люди должны найти, наконец, ответна вопрос:

Смена пола - косметический фарс с необратимыми последствиями
  • на самом ли деле ли существует внезапный всплеск гендерной дисфории там, где ее никогда раньше не было, или это просто мода, навязанная нашей впечатлительной молодежи?

Поразмышлять всем на обозначенную тему предложила Эбигейл Шрайер, автор книги "Необратимый ущерб: Трансгендерное увлечение, соблазняющее наших дочерей".

К слову, книга вызвала бурю возмущений в США. Её там требуют "сжигать на костре", а автора обвиняют в "трансфобии".

Свою точку зрения Шрайер изложила в статье, опубликованной порталом lifesitenews.com.

По мнению американской журналистки, сексуальная революция наносит необратимый вред.

"Длительный ущерб является как психическим, так и физическим, поскольку молодые мужчины и женщины сталкиваются с опасностями гормональной терапии и необратимыми увечьями, вызванными хирургией переходного периода.

Несмотря на это, трансгендеризм находится на подъеме.

Пропаганда трансгендерных групп за права трансгендеров в течение последних нескольких лет стала тотальным нападением на наши традиционные взгляды", — пишет она.

В качестве примера Эбигейл Шрайер приводит скандал в одном из колледжей страны, где "биологические мужчины" требуют признать их право принимать душ вместе со студентами-женщинами просто потому, что они "идентифицируют себя как женщины".

Предпосылкой этой вакханалии журналистка называет подписанный президентом Байденом указ под названием "Предупреждение и борьба с дискриминацией по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации”.

"Наши традиционные иудео-христианские ценности и мораль находятся в осаде. На их месте-морально чистый лист, где трансвеститы проводят время с дошкольниками, превознося достоинства своей странной сексуальности, и где молодые, впечатлительные мужчины и женщины считают, что гендерная дисфория распространена.

Это нездорово и не полезно для нашей молодежи. Любой, кто пережил период полового созревания, знает, как трудно столкнуться с наплывом гормонов, мыслей и вопросов о своей собственной сексуальности, не говоря уже о том, чтобы пробиваться сквозь натиск сообщений в социальных сетях, призывающих вас стать кем-то другим, сменив собственный биологический пол.

Исследования показывают, что 60% молодых людей, которые ведут трансгендерный или недвоичный образ жизни, с высокой вероятностью пытаются причинить себе вред, а 40% подумывают о самоубийстве.

Эти данные очень красноречивы — что-то не так с этим подходом к сексуальности. Это не делает молодёжь более счастливой и здоровой, скорее наоборот. Наша молодежь запуталась и страдает", — говорит автор книги.

И предупреждает:

"Несмотря на операцию и гормоны, природа всё равно возьмёт своё. Рано или поздно. Вот только после операций и гормонов пути назад нет. Сторонники трансгендеров и средства массовой информации хотели бы, чтобы мы верили, что смена пола реальна и может сделать кого-то счастливым — но это не так! Это косметический фарс с разрушительными последствиями".

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"Парни не плачут":проблемы трансгендеров
Автор: Ольга Лебедева
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