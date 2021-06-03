EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Тинькофф" открыл доступ к голосовому ассистенту Олегу всем россиянам
Павел Деревянко высказался о деле по реабилитации нацизма
Берлинское табу: Германия "обидела" Украину решением не поставлять оружие
В России появится "белый" интернет для школьников
Пассажиров будут пускать в самолёт "по лицу"
Казань планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036
Жена рожает: Шнуров срочно покинул ПМЭФ и вылетел в Москву
А вы его видели?: Силуанов об административном регулировании цен
В России зафиксировано снижение числа разводов

Диетолог рассказал, сколько ягод можно съедать в день

Здоровье » Здоровье и профилактика

Лето — пора наслаждения ягодами и фруктами. В июне наибольшей популярностью пользуются вишня, черешня и клубника. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какая из этих ягод более полезна, а также о норме их употребления.

По словам специалиста, в вишне и черешне содержится одинаковое количество витаминов. Однако лидером по усвоению витаминов является черешня, сообщает сайт "Москва 24".

Однако злоупотреблять черешней не стоит.

"Здесь количество сахаров представлено наибольшим количеством фруктозы. Конечно, черешню стоит ограничивать людям, которые имеют проблемы с весом. Еще желательно ее не употреблять во второй половине дня и людям, которые страдают нарушениями углеводного обмена", — пояснил специалист.

А вот вишня — более диетический продукт, но её тоже не стоит употреблять в неограниченных количествах.

В клубнике содержится меньше витаминов, но это не значит, что она менее полезна для организма.

Клубника
Клубника

Плюс этой ягоды в том, что в ней содержится мало сахарозы.

Конкретной нормы употребления сезонных ягод нет, так как она зависит от здоровья, наличия аллергии и индивидуальной переносимости каждого человека. Но в целом Арзамасцев рекомендует употреблять не более 200 граммов ягод в день.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем полезна вишня и кому её употреблять не следует | VolkoFF_video
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Последние материалы
Израиль готов сжечь Иран первым
"Тинькофф" открыл доступ к голосовому ассистенту Олегу всем россиянам
Павел Деревянко высказался о деле по реабилитации нацизма
Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19
Берлинское табу: Германия "обидела" Украину решением не поставлять оружие
В России появится "белый" интернет для школьников
Пассажиров будут пускать в самолёт "по лицу"
Жена рожает: Шнуров срочно покинул ПМЭФ и вылетел в Москву
Казань планирует подать заявку на проведение летней Олимпиады-2036
А вы его видели?: Силуанов об административном регулировании цен
Популярное
Репродуктология
Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?

Бывает так, что у супругов не только группы крови разные, но у жены резус-фактор положительный, а у мужа – отрицательный. Возможно ли родить здорового малыша при такой несовместимости?

Отрицательный резус-фактор: рожать или не рожать?
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Зрение
Как самому при покупке проверить центровку очков для зрения
Дерматология
Фурункулёз: не мочить и руками не трогать!
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Соломон Соловьев Знак зодиака 3 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Игорь Буккер Сектанты превращают детей в Маугли Игорь Буккер Вячеслав Шпаковский Большие АПЛ заметны! Следует переходить на маленькие? Вячеслав Шпаковский
Спецпроект
Мака перуанская лечит анемию, импотенцию и рак груди
Здоровье
СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Новости Белоруссии
В Белоруссии назвали девять стран, которые не закрыли воздушное пространство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников