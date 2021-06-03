Диетолог рассказал, сколько ягод можно съедать в день

Лето — пора наслаждения ягодами и фруктами. В июне наибольшей популярностью пользуются вишня, черешня и клубника. Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал о том, какая из этих ягод более полезна, а также о норме их употребления.

По словам специалиста, в вишне и черешне содержится одинаковое количество витаминов. Однако лидером по усвоению витаминов является черешня, сообщает сайт "Москва 24".

Однако злоупотреблять черешней не стоит.

"Здесь количество сахаров представлено наибольшим количеством фруктозы. Конечно, черешню стоит ограничивать людям, которые имеют проблемы с весом. Еще желательно ее не употреблять во второй половине дня и людям, которые страдают нарушениями углеводного обмена", — пояснил специалист.

А вот вишня — более диетический продукт, но её тоже не стоит употреблять в неограниченных количествах.

В клубнике содержится меньше витаминов, но это не значит, что она менее полезна для организма.

Клубника

Плюс этой ягоды в том, что в ней содержится мало сахарозы.

Конкретной нормы употребления сезонных ягод нет, так как она зависит от здоровья, наличия аллергии и индивидуальной переносимости каждого человека. Но в целом Арзамасцев рекомендует употреблять не более 200 граммов ягод в день.

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