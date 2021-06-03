В низких темпах вакцинации в России виноваты врачи. Такое мнение в эфире Youtube-канала высказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Нежелание россиян делать прививку теледоктор связал с "неграмотностью". По его мнению, многие люди просто не знакомы с принципом действия прививок и считают, что вакцина может спровоцировать различные заболевания. Однако информацией о возможных побочных эффектах они не владеют.
Тем не менее винить следует не этих людей, а врачей, полагает доктор Мясников.
"Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации… У тебя белый халат, как мундир", — цитирует слова Мясникова РИА "Новости".
Причём данная тенденция наблюдается уже давно. Мясников считает, что медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации, нужно привлекать к ответственности.
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