Мясников обвинил врачей в низких темпах вакцинации от COVID-19

В низких темпах вакцинации в России виноваты врачи. Такое мнение в эфире Youtube-канала высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Нежелание россиян делать прививку теледоктор связал с "неграмотностью". По его мнению, многие люди просто не знакомы с принципом действия прививок и считают, что вакцина может спровоцировать различные заболевания. Однако информацией о возможных побочных эффектах они не владеют.

Тем не менее винить следует не этих людей, а врачей, полагает доктор Мясников.

"Вражеская агитация антипрививочников и пятая колонна врачей препятствуют ускорению темпов вакцинации… У тебя белый халат, как мундир", — цитирует слова Мясникова РИА "Новости".

Причём данная тенденция наблюдается уже давно. Мясников считает, что медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации, нужно привлекать к ответственности.

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