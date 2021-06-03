Восемь советов для страдающих мигренью

Мигрень-третье по распространенности заболевание в мире. В отличие от обычной головной боли, мигрень является хронической и, как правило, вызывает пульсирующую боль в одной или обеих сторонах головы, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету или шуму.

По словам терапевта Дивины Рамирес, мигрень можно лечить с помощью натуральных средств. Каких именно, доктор рассказала в статье, опубликованной медицинским порталом backpain.news.

Средства от мигрени

Напитки с кофеином

Кровеносные сосуды "набухают" перед мигренью. Нервы, окружающие их, посылают сигналы в часть мозга, которая передает болевые сигналы для головы и лица.

Кофеин — активный ингредиент кофе и чая, заставляет кровеносные сосуды сужаться и ограничивает кровоток, что помогает остановить мигрень.

Однако обратите внимание, что употребление слишком большого количества кофеина может вызвать головную боль, поэтому лучше употреблять кофе и чай в умеренных количествах.

Отдых в темной комнате

Мигрень может повысить чувствительность человека к свету и шуму. В таких случаях лучшее "средство” — удалиться в темную, тихую комнату, пока чувствительность не спадет.

Может помочь маска для сна, прослушивание расслабляющей музыки или закрытые шторы.

Температурная терапия

Холодные и горячие компрессы работают рука об руку, когда дело доходит до лечения мигрени.

Холодный компресс помогает уменьшить приток крови и оказывает обезболивающее действие, которое может притупить ощущение боли.

Горячий компресс помогает расслабить напряженные мышцы.

Принятие горячего душа или ванны имеет тот же эффект.

Вдыхание аромата эфирного масла лаванды

Эфирное масло лаванды — это естественное средство от мигрени. Оно также широко используется для снятия стресса и релаксации.

Чтобы снять мигрень, вдыхайте аромат масла прямо из флакона. Можно поместить несколько капель в аромалампу или воду для ванны.

Вода

Обезвоживание уменьшает приток крови и кислорода к мозгу, что может спровоцировать мигрень.

Чтобы этого не произошло, пейте два-три литра воды каждый день.

Употребление богатых водой продуктов, таких как огурец, также прекрасная профилактика мигрени.

Мигрень

Исключение некоторых продуктов

Употребление определенных продуктов может вызвать мигрень. Это:

выдержанный сыр, красное мясо, обработанное мясо, продукты с добавками и искусственными ароматизаторами, алкогольные напитки, маринованные, острые и молочные продукты, такие как пахта и сметана.

Сон

Недостаток сна может спровоцировать мигрень. Старайтесь спать от семи до восьми часов каждую ночь и избегайте длительного дневного сна.

Заведите себе привычку каждый день ложиться и вставать в одно и то же время.

Физическая нагрузка

Физические упражнения помогают организму высвобождать эндорфины-химические вещества, которые снимают стресс и боль, унимают тревогу.

Учтите: интенсивные физические упражнения могут усугубить мигрень. Для облегчения боли следует делать мягкие растяжки, совершать короткие прогулки или быструю пробежку.

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