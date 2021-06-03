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Восемь советов для страдающих мигренью

Здоровье

Мигрень-третье по распространенности заболевание в мире. В отличие от обычной головной боли, мигрень является хронической и, как правило, вызывает пульсирующую боль в одной или обеих сторонах головы, которая часто сопровождается тошнотой, рвотой и повышенной чувствительностью к свету или шуму.

Восемь советов для страдающих мигренью

По словам терапевта Дивины Рамирес, мигрень можно лечить с помощью натуральных средств. Каких именно, доктор рассказала в статье, опубликованной медицинским порталом backpain.news.

Средства от мигрени

  • Напитки с кофеином

Кровеносные сосуды "набухают" перед мигренью. Нервы, окружающие их, посылают сигналы в часть мозга, которая передает болевые сигналы для головы и лица.

Кофеин — активный ингредиент кофе и чая, заставляет кровеносные сосуды сужаться и ограничивает кровоток, что помогает остановить мигрень.

Однако обратите внимание, что употребление слишком большого количества кофеина может вызвать головную боль, поэтому лучше употреблять кофе и чай в умеренных количествах.

  • Отдых в темной комнате

Мигрень может повысить чувствительность человека к свету и шуму. В таких случаях лучшее "средство” — удалиться в темную, тихую комнату, пока чувствительность не спадет.

Может помочь маска для сна, прослушивание расслабляющей музыки или закрытые шторы.

  • Температурная терапия

Холодные и горячие компрессы работают рука об руку, когда дело доходит до лечения мигрени.

  • Холодный компресс помогает уменьшить приток крови и оказывает обезболивающее действие, которое может притупить ощущение боли.
  • Горячий компресс помогает расслабить напряженные мышцы.

Принятие горячего душа или ванны имеет тот же эффект.

  • Вдыхание аромата эфирного масла лаванды

Эфирное масло лаванды — это естественное средство от мигрени. Оно также широко используется для снятия стресса и релаксации.

Чтобы снять мигрень, вдыхайте аромат масла прямо из флакона. Можно поместить несколько капель в аромалампу или воду для ванны.

  • Вода

Обезвоживание уменьшает приток крови и кислорода к мозгу, что может спровоцировать мигрень.

Чтобы этого не произошло, пейте два-три литра воды каждый день.

Употребление богатых водой продуктов, таких как огурец, также прекрасная профилактика мигрени.

Мигрень
Мигрень
  • Исключение некоторых продуктов

Употребление определенных продуктов может вызвать мигрень. Это:

выдержанный сыр, красное мясо, обработанное мясо, продукты с добавками и искусственными ароматизаторами, алкогольные напитки, маринованные, острые и молочные продукты, такие как пахта и сметана.

  • Сон

Недостаток сна может спровоцировать мигрень. Старайтесь спать от семи до восьми часов каждую ночь и избегайте длительного дневного сна.

Заведите себе привычку каждый день ложиться и вставать в одно и то же время.

  • Физическая нагрузка

Физические упражнения помогают организму высвобождать эндорфины-химические вещества, которые снимают стресс и боль, унимают тревогу.

Учтите: интенсивные физические упражнения могут усугубить мигрень. Для облегчения боли следует делать мягкие растяжки, совершать короткие прогулки или быструю пробежку.

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