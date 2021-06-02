Уролог Захарченко рассказал, кому нельзя есть арбузы

Арбуз является одним из самых популярных летних лакомств. Чаще всего его покупают в жаркую погоду. Арбуз прекрасно утоляет жажду, однако не всем можно его употреблять, предупредил врач-уролог Николай Захарченко.

Так, от этого лакомства следует воздержаться людям, которые страдают от отёков, ведь в арбузах содержится большое количество жидкости. Кроме того, он обладает мочегонным эффектом, сообщает "ФАН".

Также арбуз противопоказан людям, у которых есть песок в почках или камни, так как это только усилит болезненные ощущения.

С осторожностью следует относиться к употреблению арбузов людям с диабетом второго типа, так как этот продукт содержит в себе высокую концентрацию сахара.

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