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О вкусах спорят: нужно ли запрещать Coca-Cola, Mars и Nestle

Здоровье

Жёстко высказался по поводу шоколадок Mars, а также продукции Nestle и Coca-Cola бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он уверен, что продукцию компаний стоит в России вообще запретить — слишком уж она вредная.

Геннадий Онищенко
 

"Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти", — заявил он.

Насколько оправданы слова Онищенко? Стоит ли действовать настолько радикально? Журналисты "Правды. Ру" пообщались с Еленой Соломатиной, врачом-диетологом, кандидатом медицинских наук.

Не плохи, а неполезны: что не так с Coca-Cola и Mars

Эксперт отмечает: с Coca-Cola и Mars всё было ясно и раньше. Выпускаемая продукция не слишком полезна — но не потому, что её качество плохое, а просто в силу своего состава. Например, в Coca-Cola содержится ортофосфорная кислота, которая вымывает из организма кальций.

Вендинговый автомат, сладости
 

"То же самое с Mars. Все батончики — огромное количество сахара, неполезных добавок. Компания Nestle выпускала продукцию неплохую, но потом стала переходить на удешевление", — добавляет Соломатина.

Касательно Nestle: в силу, видимо, экономической ситуации в компании стали придерживаться определённой политики, которая не настолько хорошо сочетается с жёстким контролем качества, как раньше. Ведь чем качественнее продукт — тем он дороже, а имеющаяся сырьевая база накладывает свой отпечаток.

Воля к альтернативе: нужна российская "замена"

Так что подумать про запреты действительно стоит — но сразу же возникает закономерный вопрос.

"Всегда, когда я слышу слово "запрещать", возникает вопрос: есть ли альтернативные варианты. Конечно, нужно обязательно заменять неполезные продукты, с этим вообще не спорят. Но нужны какие-то заменители на своём сырье, на каких-то рецептах, которые есть", — считает Соломатина.

Создать альтернативные и более качественные продукты сложно, но возможно. У нашей страны есть и рецепты, и сырьевая база — так что всё упирается в вопрос политической и экономической воли.

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