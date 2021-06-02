За что могут оштрафовать заражённых COVID-19 россиян?

Многие прибывшие из-за границы россияне получают штрафы. Речь идёт о заразившихся COVID-19 туристах, узнавших об этом после сдачи ПЦР-теста, сообщил в интервью Общественной службе новостей врач-эксперт по общественному здоровью и организации здравоохранения Евгений Ковалёв. Причём сумма штрафа весьма внушительная — 40 тыс. рублей.

Напомним, что вернувшимся из-за рубежа туристам нужно сдать два ПЦР-теста. Если первый тест положительный, то сдавать второй уже нельзя, потому что человек уже не может выйти из дома. Соответственно, ему выписывают штраф.

"Возникла следующая правовая коллизия: человек прилетает из-за рубежа в Российскую Федерацию. Ему необходимо сдать два ПЦР-теста, иначе он получит штраф 40 тысяч рублей. Он сдаёт первый тест, который оказывается положительным, а сдать второй он не может уже автоматически. Потому что он уже не может выйти из дома, попав на социальный мониторинг. И, соответственно, он автоматом получает штраф и выплачивает его" — рассказал эксперт.

Пока данная проблема никак не решена, а граждан, которых обязали выплатить штраф, становится всё больше.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.