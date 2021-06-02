В Китае зарегистрирован первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3

Китай сообщил о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H10N3, который обычно встречается у домашней птицы.

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила, что риск крупномасштабной вспышки болезни "чрезвычайно низок.”

"В мире не было зарегистрировано ни одного случая заболевания людей вирусом H10N3, который и среди домашней птицы является низкопатогенным”, — заявили в NHC.

Пациент — 41-летний мужчина из Чжэньцзяна, города в восточной прибрежной провинции Цзянсу. 28 апреля мужчина был госпитализирован после того, как у него поднялась температура и появились другие симптомы. Врачи смогли быстро поставить диагноз и больной получал правильное лечение.

В NHC заявили, что мужчина заразился от домашней птицы, но не предоставили никаких подробностей о том, как это произошло.

"Состояние пациента стабильное, он готов к выписке из больницы", — сообщили в ведомстве.

ДЛЯ СПРАВКИ

H10N3 — подтип вируса птичьего гриппа, который смертелен для диких и домашних птиц и может распространяться по воздуху, как и обычный грипп. До указанного случая люди им не болели.

Существует несколько штаммов птичьего гриппа различной заразности, которые приводят к спорадическим вспышкам и обычно поражают работников птицеводства.

Крупное заражение людей птичьими вирусами в Китае в последний раз наблюдалось во время вспышек штамма H7N9 в 2013 и 2016-17 годах. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с начала 2013 года от H7N9 умерло 616 человек.

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