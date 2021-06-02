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В Китае зарегистрирован первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3

Здоровье

Китай сообщил о первом в мире случае заражения человека птичьим гриппом H10N3, который обычно встречается у домашней птицы.

В Китае зарегистрирован первый в мире случай заражения птичьим гриппом H10N3

Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) заявила, что риск крупномасштабной вспышки болезни "чрезвычайно низок.”

"В мире не было зарегистрировано ни одного случая заболевания людей вирусом H10N3, который и среди домашней птицы является низкопатогенным”, — заявили в NHC.

Пациент — 41-летний мужчина из Чжэньцзяна, города в восточной прибрежной провинции Цзянсу. 28 апреля мужчина был госпитализирован после того, как у него поднялась температура и появились другие симптомы. Врачи смогли быстро поставить диагноз и больной получал правильное лечение.

В NHC заявили, что мужчина заразился от домашней птицы, но не предоставили никаких подробностей о том, как это произошло.

"Состояние пациента стабильное, он готов к выписке из больницы", — сообщили в ведомстве.

ДЛЯ СПРАВКИ

H10N3 — подтип вируса птичьего гриппа, который смертелен для диких и домашних птиц и может распространяться по воздуху, как и обычный грипп. До указанного случая люди им не болели.

Существует несколько штаммов птичьего гриппа различной заразности, которые приводят к спорадическим вспышкам и обычно поражают работников птицеводства.

Крупное заражение людей птичьими вирусами в Китае в последний раз наблюдалось во время вспышек штамма H7N9 в 2013 и 2016-17 годах. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), с начала 2013 года от H7N9 умерло 616 человек.

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В Китае птичьим гриппом H10N3 впервые заразился человек
Автор: Ольга Лебедева
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