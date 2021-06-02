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СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная

Здоровье

Пандемия коронавируса в мире пошла на спад — это подтверждают данные статистки разных стран.

СМИ: COVID-пандемия заканчивается. Начинается пандемия вакцинная

Но, предупреждают авторы американского портала независимых новостей NewsTarget.com, уже началась новая пандемия — вакцинная.

"Сегодня гораздо опаснее, чем COVID, прививки, которые вызывают сгустки крови и иммунодефицит ко всем грядущим вариантам вируса Фаучи-Гейтса, которые мы все так хорошо знаем. И если лаборатории продолжат сбрасывать опасные "фрагменты” своих в пробирках состряпанных болезней, то разработанные для них вакцины окончательно убьют любой иммунитет", — предупреждает автор материала.

Признаки начинающейся "пандемии вакцин" по версии NewsTarget. com

По мнению издания, главный признак того, что мир имеет дело с новой "пандемией" — то, как они "продаются” населению.

Где — то людей подкупают "бесплатными бонусами":

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Одно условие: сделайте прививку.

Кроме того, вакцины легко продаются, потому что американцы были обучены принимать все, что говорит доктор медицины, как истину в последней инстанции:

"Он врач, поэтому знает, что говорит", даже если этот "врач" далек от вирусологии и иммунологии так же, как логопед от физики твёрдых тел.

К чему может привести "эта вакханалия"

"Когда американцы начнут падать замертво, как мухи, с экранов телевизоров им будут рассказывать, что новые штаммы COVID слишком сильны, чтобы прививка смогла остановить их, но вскрытия выявят более 100 миллионов смертей от тромбов, инсультов, сердечных приступов и "синдрома иммунодефицита", — резюмирует автор статьи.

Какой же выход?

Перед тем, как сделать прививку, надо внимательно изучать статистику по конкретному препарату. А если самостоятельно сделать этого не получается — проконсультироваться у настоящего — не медийного — специалиста.

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“Вакцина от COVID-19 – Это новая гонка вооружений”
Автор: Ольга Лебедева
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