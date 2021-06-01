Диетологи назвали фрукты и ягоды для красоты и молодости кожи

Эксперты напоминают, что если начались какие-то проблемы с кожей, то следует внести изменения в свой рацион, сообщает сайт Москва 24.

В первую очередь нужно добавить в него ягоды и фрукты.

Ягоды — богатый источник антиоксидантов, которые способствуют очищению кожи, отмечает эстетический диетолог, нутрициолог Ольга Алемайкина. Например, в красном винограде (точнее, в его косточках) содержится много антиоксидантов и химических соединений, которые борются с воспалительными процессами, например с псориазом и экземой. Кроме того, это лакомство помогает избавиться от аллергии.

А вот голубика, по словам специалиста, настоящий "фонтан молодости". В ней содержатся антоцианины, мощные антиоксиданты, освобождающие кожу от вредных свободных радикалов, которые способны повредить коллаген. А ведь именно он отвечает за гладкость и упругость кожи.

Красная смородина тоже полезна для кожи, так как в ней содержится много витамина С. Замедлению старения способствует и оранжевая облепиха.

Самым полезным фруктом для кожи является киви.

Киви Регулярное употребление киви способствует выработке коллагена и замедляет процесс старения.

Самый доступный фрукт для красоты и молодости — это яблоко. Яблоки можно есть каждый день, причём вместе с семечками и кожурой.

Пластический хирург и косметолог Екатерина Степанкина рекомендует есть оранжевые, жёлтые и красные фрукты, так как их можно считать "королями детокса". В этом отношении очень полезны гранаты, мандарины, апельсины, малина, белая шелковица, абрикосы, персики и клубника.

В помощь фруктам можно призвать и овощи. Для красоты и молодости особенно полезно употреблять морковь, перец, тыкву, авокадо и шпинат.

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