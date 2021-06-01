Доктор Мясников: варикоз может спровоцировать инфаркт и инсульт

Варикоз может перейти в глубокий тромбоз, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Опасность заключается в том, что тромб может оторваться, сообщает телеканал "Царьград". В таком случае он поднимается вверх, провоцируя инфаркт лёгкого. Также варикоз может привести к инсульту.

У примерно 1% людей имеется такой "дефект", как незаращение сердечной перегородки. В таком случае тромб может проникнуть в левое сердце, тогда у человека произойдёт разрыв сосудов.

"Парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадает из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт", — пояснил Мясников.

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