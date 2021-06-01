Лор-врач объяснил, почему не стоит чистить уши ватными палочками

В России хотят запретить ватные палочки. Некоторые отоларингологи поддержали данную инициативу, так как, по их словам, многие россияне неправильно их используют, что приводит к травмированию слухового аппарата и барабанной перепонки.

О том, как безопасно чистить уши ватными палочками, в интервью "Правде.Ру" рассказал врач-отоларинголог, профессор университета им И. М. Сеченова Юрий Ульянов.

"Ватными палочками надо научиться правильно пользоваться. Эти палочки выпускают для того, чтобы чистить уши. Но на самом деле этого делать не нужно. Почему? Потому что сера как таковая сама выходит наружу. Когда она выходит наружу, то уже у входа в слуховой проход её аккуратно убирают палочкой. Но когда начинают убирать серу палочкой, нельзя погружать её в слуховой проход. Почему? Дело в том, что в слуховом проходе очень тонкая кожа — 0,1 мм. И если ее периодически раздражать, она начинает воспаляться и развивается экзема кожи слухового прохода. По сути дела, природа все уже предусмотрела — и слуховой проход, и барабанная перепонка самоочищаются за счёт того, что эпителий, покрывающий перепонку и слуховой проход, растёт наружу и выбрасывает всё, что туда попадает. Это важно знать.

Нужна инструкция

Конечно, пользоваться ватными палочками очень удобно. Но важно это делать правильно. Я считаю, что палочки нужно продавать с инструкцией. Вот это было бы верным решением. Если запретить ватные палочки, люди будут ковырять в ушах спичками, гвоздями, спицами. Палочка с ваткой — более безопасное средство. Однако бывают случаи, когда человек палочкой чистил ухо, а в это время у него зазвонил телефон, рука дёрнулась, в результате — разрыв перепонки", — пояснил эксперт.

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