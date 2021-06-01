Ягоды находятся на "первом месте в мире в чартах", так как в них содержится большое количество клетчатки, витамина C и флаваноидов, утверждает американский диетолог, автор книги "Спортивное питание" Эми Гудсон.
Ягоды — источник антиоксидантов, которые обладают антивозрастными свойствами и продлевают жизнь, сообщает портал Eat this not that.
Самой полезной ягодой, по словам диетолога, является черника. В ней содержатся полифенолы, способные замедлить процесс старения организма.
Ягоды отлично сочетаются с другими продуктами. Их можно добавлять в выпечку, салаты, а также в соки и коктейли.
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