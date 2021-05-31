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Освежитель воздуха – это не только приятный аромат, но и вред для здоровья

Здоровье

В последние несколько лет в моду вошли так называемые "автоматические освежители воздуха".

Освежитель воздуха – это не только приятный аромат, но и вред для здоровья

Это маленькие приборчики, в которые вставляется флакончик с ароматной жидкостью, распыляющейся через заданные промежутки времени.

Их устанавливают во всех помещениях домов и квартир, благо выбор запахов для них не просто большой, а очень большой.

Но мало, кто знает, что внутри красивого приборчика таится скрытая опасность для здоровья обитателей жилища, предупреждает портал healthfully. com.

Автоматические освежители воздуха, относительно недавно появившиеся на сцене ароматов, могут излучать больше, чем просто запах яблочной корицы, полевых цветов и чистого белья.

Опасность фталатов

Национальный совет по защите ресурсов в исследовании 14 различных освежителей воздуха подтверждает, что во всех содержатся фталаты — химическое вещество, которое может вызвать:

  • репродуктивные проблемы
  • проблемы с репродуктивной функцией

Важно:

  • это вещество есть в 86% освежителей воздуха,

ЕС, наряду с другими странами мира, запретил использование фталатов в детских игрушках.

Фталаты могут вызывать преждевременные роды, ускорять наступление половой зрелости у девочек и снижать количество сперматозоидов у мужчин.

Факторы, влияющие на токсичность

Фталаты особенно опасны тем, что могут проникать через кожу и проникать через носовую полость.

Уровни воздействия фталатов зависят от нескольких факторов:

  • в просторной комнате химические вещества не могут распространяться так же эффективно, как в небольшом помещении;
  • близость к распыляющему устройству напрямую влияет на потребление токсина;
  • продолжительность пребывания человека в помещении, оборудованном автоматическим освежителем воздуха, влияет на уровень воздействия;
  • фталаты особенно опасны тем, что могут проникать через кожу и проникать через носовую полость.

Альтернативы

  • Ежедневный вынос мусора предотвращает накопление запаха гнилой пищи,
  • посыпание пищевой содой дна мусорного ведра избавляет их от запаха,
  • размещение свежей кофейной гущи на кухонной столешнице устраняет неприятные запахи,
  • блюдце с измельченными ломтиками лимона придает воздуху в помещении естественный цитрусовый аромат,
  • проветривание дома может устранить затхлые запахи.

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Аэрозоли – освежите воздух токсинами
Автор: Ольга Лебедева
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