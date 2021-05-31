В последние несколько лет в моду вошли так называемые "автоматические освежители воздуха".
Это маленькие приборчики, в которые вставляется флакончик с ароматной жидкостью, распыляющейся через заданные промежутки времени.
Их устанавливают во всех помещениях домов и квартир, благо выбор запахов для них не просто большой, а очень большой.
Но мало, кто знает, что внутри красивого приборчика таится скрытая опасность для здоровья обитателей жилища, предупреждает портал healthfully. com.
Автоматические освежители воздуха, относительно недавно появившиеся на сцене ароматов, могут излучать больше, чем просто запах яблочной корицы, полевых цветов и чистого белья.
Национальный совет по защите ресурсов в исследовании 14 различных освежителей воздуха подтверждает, что во всех содержатся фталаты — химическое вещество, которое может вызвать:
Важно:
ЕС, наряду с другими странами мира, запретил использование фталатов в детских игрушках.
Фталаты могут вызывать преждевременные роды, ускорять наступление половой зрелости у девочек и снижать количество сперматозоидов у мужчин.
Фталаты особенно опасны тем, что могут проникать через кожу и проникать через носовую полость.
Уровни воздействия фталатов зависят от нескольких факторов:
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