Почему будильник – зло, и как с ним бороться

Человек, если хочет оставаться здоровым и полным сил, никогда не должен просыпаться внезапно, в темноте, разбуженный громким, внезапным жужжанием, писком или звуками сирены.

Если кто-то сомневается, то может вспомнить наших предков, которые ничего не знали о стрессе, хронической усталости и почти ничего — о депрессии. А всё потому, что просыпались естественно и мягко каждый день с восходом солнца.

К такому выводу пришёл доктор Шерри Л. Аккерман, изучавший вопросы влияния сна на организм человека. Его статья опубликована порталом NaturalNews.

Кратко о содержании статьи

Существуют различные уровни сна. Более глубокие — так называемые глубокий сон и быстрый сон — используются организмом для восстановления и омоложения тела.

Природой предусмотрено, чтобы пробуждение наступало во время "легкого" сна — период между глубоким и быстрым. В это время "восстановительные процессы" как бы встают на паузу, означающую, что тело было восстановлено.

Если человек просыпается во время фазы глубокого сна, он остается сонным, усталым и только частично восстановленным от напряжения и стресса предыдущего дня. И весь день будет чувствовать себя разбитым и словно в тумане.

Почему будильник — это зло

Будильник человек заводит на определенное время. Но без учёта того, на какой стадии сна в это время организм будет находиться.

В исследовании, проведенном Национальным институтом промышленного здоровья в Японии, участники, которых внезапно заставили проснуться, имели более высокое кровяное давление и частоту сердечных сокращений, чем те, кому разрешили проснуться в "свое" время.

Что происходит в момент срабатывания будильника

Внезапный шум вызывает защитную реакцию организма: "сражайся или беги", — повышая уровень адреналина в крови.

Хотя это может быть полезно, чтобы заставить работать вовремя, если это активированное состояние сохраняется в течение нескольких дней, недель и месяцев, то может привести к хроническому стрессу.

Ученые обнаружили, что, когда люди просыпаются во время глубокого сна, это влияет на кратковременную память, когнитивные способности и даже навыки счета, согласно исследованию, опубликованному в Журнале Американской медицинской ассоциации в начале этого года.

Как отучить себя от будильника

Пробуждение естественным путем гораздо мягче воздействует на тело.

Научитесь просыпаться вовремя, настраивая внутренние часы вашего тела — придерживайтесь регулярного режима сна и приучайте себя просыпаться в определенное время.

Ложитесь спать каждый вечер в одно и то же время и позволяйте себе спать до тех пор, пока не проснетесь естественным путем.

Если придерживаться одного и того же времени сна и просыпаться естественным образом, то в конце концов хроническая усталость уйдёт. А с ней и куча разнообразных проблем с самочувствием.

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