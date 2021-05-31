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Грозит ли россиянам тотальная вакцинация от COVID-19? Мнение экспертов

Здоровье » Здравоохранение

Российские власти хотят включить прививку от COVID-19 в национальный календарь прививок. Таким образом, в текст пункта 1 статьи 9 действующего ФЗ № 157 от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" будут внесены изменения.

Грозит ли россиянам тотальная вакцинация от COVID-19? Мнение экспертов

Минздрав РФ заявляет, что для стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 в стране, нужно, чтобы 60% взрослых россиян были привиты. Это самый надёжный способ обеспечить защиту от эпидемий.

Тотальная вакцинация на подходе?

Эксперты признают, что массовая вакцинация — это залог успешной борьбы с коронавирусом.

"Мы должны чётко понимать — пока не будет провакцинировано 70-75% населения, коллективного иммунитета от коронавируса мы не достигнем, и передачу инфекции от человека к человеку мы не остановим", — заявила в интервью изданию Свободная пресса ректор Высшей школы управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

По данному вопросу есть и другие мнения.

Президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин отметил, что пока это только законопроект. Возможно, будут какие-то профилактические прививки, или будут прививать людей только определённого возраста, или только определённых профессий.

"Конечно, об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса периодически говорят чиновники самых различных уровней. Но, думаю, такого не будет. Во-первых, это крайне проблематично организовать, а, во-вторых, это, может быть, и хорошо, но довольно спорно", — пояснил эксперт.

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В России началась масштабная вакцинация от коронавируса
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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