Мясников рассказал о пандемии, уносящей больше жизней, чем COVID-19

От пандемии, которую человечество не заметило, ежегодно умирает 70 миллионов человек. А в группе риска находится практически каждый второй житель Земли.

У 47% населения планеты имеется избыточный вес, а у каждого десятого человека диагностировано ожирение. Его последствия уносят гораздо больше жизней, чем коронавирусная инфекция — в виде рака, инсультов, инфарктов и сахарного диабета, заявил врач Александр Мясников.

"От ожирения сегодня умирает на порядок больше людей, чем от ковида, допустим. Ковид поставил весь мир на колени, а потом в коленно-локтевое положение, а на самом деле, если там полтора-два миллиона смертей в год, то от болезней, связанных с ожирением, на Земле умирают десятки миллионов людей", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Доктор Мясников напомнил, что в норме индекс массы тела (ИМТ — соотношение роста к весу) должен находиться в диапазоне 18,5 — 25. Врач также рассказал, что некоторые заболевания могут привести к набору лишних килограммов — это гипотиреоз, синдром поликистоза яичников, депрессия. Однако в большинстве случаев причина набора лишнего веса находится в пищевых привычках самого человека.

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