Работа на "удалёнке" снижает риск возникновения инфаркта

Перевод людей на удалённую работу в связи с пандемией COVID-19 положительно отразился на состоянии их здоровья. К такому выводу пришли финские врачи.

По словам специалистов, "удалёнка" помогла снизить количество инфарктов на 30%. Когда человек работает дома, у него меньше вырабатывается гормонов стресса, который повышает артериальное давление и провоцирует аритмию, сообщает Yle.

Кроме того, COVID-19 положительно повлиял на статистику ишемических инсультов. Сейчас учёные проводят масштабное исследование сердечно-сосудистых заболеваний в период пандемии коронавируса.

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