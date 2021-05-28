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Работа на "удалёнке" снижает риск возникновения инфаркта

Здоровье » Здоровье и профилактика

Перевод людей на удалённую работу в связи с пандемией COVID-19 положительно отразился на состоянии их здоровья. К такому выводу пришли финские врачи.

По словам специалистов, "удалёнка" помогла снизить количество инфарктов на 30%. Когда человек работает дома, у него меньше вырабатывается гормонов стресса, который повышает артериальное давление и провоцирует аритмию, сообщает Yle.

Кроме того, COVID-19 положительно повлиял на статистику ишемических инсультов. Сейчас учёные проводят масштабное исследование сердечно-сосудистых заболеваний в период пандемии коронавируса.

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Удалённая работа. Плюсы и минусы
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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