Каким должен быть качественный майонез

28 мая отмечается день рождения майонеза. Как сообщает сайт Москва 24, этот продукт создал повар герцога Ришелье. Он приготовил его в 1756 году на основе растительного масла.

О том, как выбрать качественный майонез, и сколько его можно есть без вреда для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При покупке этого продукта нужно обращать внимание на ингредиенты. В состав хорошего майонеза должны входить яйца (куриные или перепелиные), уксус, горчица, подсолнечное масло, соль и сахар.

На прилавках российских магазинов присутствуют низкокалорийные майонезы или соусы с низким содержанием жира. В их состав входят различные добавки и консерванты, в противном случае они были бы невкусными.

"Я бы не рекомендовала обращать внимание на лёгкие майонезы. Лучше взять майонез нормальной жирности — как правило, 60% — либо сделать его самим в домашних условиях", — пояснила специалист.

В день можно съедать не более одной столовой ложки майонеза. А людям, страдающим заболеваниями ЖКТ и аллергией, с майонезом нужно быть осторожными, добавила Соломатина.

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