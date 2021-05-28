Любой человек может самостоятельно диагностировать у себя аневризму аорты — смертельно-опасное заболевание, при котором происходит расширение сердечных артерий.
Как это сделать, узнали американские кардиологи. И даже разработали простейший тест, инструкция по проведению которого опубликована в Американском журнале кардиологии.
Переверните руку ладонью вверх и потянитесь большим пальцем к мизинцу.
Почему так?
Исследователи объясняют, что возможность "далеко продвинуть" большой палец может быть признаком того, что "кости слишком длинные, а суставы слабы". Это признак проблем с соединительными тканями в организме. В том числе и с аортой.
Впрочем, совсем необязательно, что болезнь есть.
В ходе проведённого эксперимента только 10 человек из 59 имели на самом деле предрасположенность к аневризме.
Но, учитывая, что из тех, у кого результат теста сразу был отрицательным — палец дотянулся лишь до середины ладони — все были абсолютно здоровы, учёные рекомендуют подстраховаться и обследовать сердечно-сосудистую систему.
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