Многие знают хрен как тертую пряную приправу, которая хорошо сочетается с рыбой и мясом.
А вот о пользе этой острой травы для здоровья, почему-то говорят мало.
А между тем, помимо добавления к еде, хрен использовался для лечения различных заболеваний на протяжении тысячелетий. Например,
О пользе пряного растения рассказал биолог Винни Мартин в статье, опубликованной на портале о здоровье Food.News.
Острый аромат хрена исходит от химических веществ, называемых глюкозинатами, которые помогают устранить вызывающие рак свободные радикалы и токсины из организма.
Хрен содержит примерно в 10 раз больше глюкозинолатов, чем его родственник брокколи.
Когда вы едите хрен, ваш организм расщепляет его глюкозинаты на соединения, которые имеют противораковые свойства.
Хрен борется с патогенами, ответственными за заболевания, вызываемые бактериями и вирусами.
Исследование, проведённое в 2017 году, показало, что хрен убивает бактерии, вызывающие язву желудка, а мочегонное действие хрена способствуют борьбе с раком мочевого пузыря.
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