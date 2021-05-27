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3 причины включить хрен в свой рацион

Здоровье » Здоровье и профилактика

Многие знают хрен как тертую пряную приправу, которая хорошо сочетается с рыбой и мясом.

3 причины включить хрен в свой рацион

А вот о пользе этой острой травы для здоровья, почему-то говорят мало.

 А между тем, помимо добавления к еде, хрен использовался для лечения различных заболеваний на протяжении тысячелетий. Например,

  • греки и римляне использовали его для облегчения мышечных болей, болей в спине и менструальных спазмов;
  • хрен также используется для облегчения цинги, зубной боли, кашля и астмы.

О пользе пряного растения рассказал биолог Винни Мартин в статье, опубликованной на портале о здоровье Food.News.

Хрен содержит химические вещества, которые помогают предотвратить рак.

Острый аромат хрена исходит от химических веществ, называемых глюкозинатами, которые помогают устранить вызывающие рак свободные радикалы и токсины из организма.

Хрен содержит примерно в 10 раз больше глюкозинолатов, чем его родственник брокколи. 

Когда вы едите хрен, ваш организм расщепляет его глюкозинаты на соединения, которые имеют противораковые свойства.

Хрен борется с патогенами, ответственными за заболевания, вызываемые бактериями и вирусами.

Исследование, проведённое в 2017 году, показало, что хрен убивает бактерии, вызывающие язву желудка, а мочегонное действие хрена способствуют борьбе с раком мочевого пузыря.

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ХРЕН – польза и вред. Кому нельзя кушать хрен?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Елена Андреева
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