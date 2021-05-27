Что нужно есть, чтобы "не потекла крыша"

Диета человека может влиять на его психическое здоровье. Теперь это научно подтверждённый факт.

Согласно статье, опубликованной в журнале Европейского колледжа нейропсихофармакологии, исследователи нашли убедительные доказательства того, что, к примеру:

средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами и оливковым маслом, защищает от депрессии;

следование кето-диете с высоким содержанием жиров и низким — углеводов — может снизить частоту приступов у детей с эпилепсией;

плохое питание чревато расстройствами настроения вплоть до депрессии и может спровоцировать биполярное расстройство;

дефицит витамина В12 вызывает усталость, проблемы с памятью и развитие депрессии;

если беременная женщина ест много рафинированного сахара, у ребёнка могут быть гиперактивность и синдром дефицита внимания, а если мама "налегает" на фрукты и овощи, с психикой малыша всё будет хорошо.

Как диета влияет на психическое здоровье

То, что человек ест, влияет на то, как он себя чувствует: психическое состояние и пищеварительное здоровье тесно связаны:

95% серотонина-нейромедиатора, отвечающего за настроение, — вырабатывается в пищеварительном тракте, который выстлан миллионами нейронов.

"Хорошие" кишечные бактерии влияют на функцию этих нейронов, а также — на выработку серотонина и других нейромедиаторов, потому что:

во-первых, они защищают слизистую оболочку кишечника, уменьшают воспаление и улучшают усвоение питательных веществ из пищи;

во-вторых, они активируют нервные пути, которые проходят непосредственно между кишечником и мозгом.

Учитывая роль пищеварительной системы в психическом здоровье, неудивительно, что диета также влияет на настроение.

Продукты для мозга для улучшения психического здоровья

Жирная рыба - лосось, скумбрия и сардины богаты полезными омега-3 жирными кислотами.

Исследования показывают, что дефицит омега-3 может увеличить риск развития депрессии.

Пробиотические продукты — ферментированные продукты, такие как чайный гриб и квашеная капуста, содержат пробиотики, которые способствуют хорошему здоровью кишечника.

Цельные зерна — это отличный источник витаминов группы В, таких как витамин В12, который важен для здоровья мозга.

Листовая зелень — зеленые листовые овощи, такие как шпинат, полны фолиевой кислоты, еще одного витамина группы В.

Исследования показывают, что люди с депрессией, как правило, имеют низкий уровень фолата.

Получается, чтобы сохранить психику здоровой, надо придерживаться здоровой диеты, богатой свежими фруктами, овощами и цельными злаками.

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