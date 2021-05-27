Диета человека может влиять на его психическое здоровье. Теперь это научно подтверждённый факт.
Согласно статье, опубликованной в журнале Европейского колледжа нейропсихофармакологии, исследователи нашли убедительные доказательства того, что, к примеру:
То, что человек ест, влияет на то, как он себя чувствует: психическое состояние и пищеварительное здоровье тесно связаны:
95% серотонина-нейромедиатора, отвечающего за настроение, — вырабатывается в пищеварительном тракте, который выстлан миллионами нейронов.
"Хорошие" кишечные бактерии влияют на функцию этих нейронов, а также — на выработку серотонина и других нейромедиаторов, потому что:
Учитывая роль пищеварительной системы в психическом здоровье, неудивительно, что диета также влияет на настроение.
Жирная рыба - лосось, скумбрия и сардины богаты полезными омега-3 жирными кислотами.
Исследования показывают, что дефицит омега-3 может увеличить риск развития депрессии.
Пробиотические продукты — ферментированные продукты, такие как чайный гриб и квашеная капуста, содержат пробиотики, которые способствуют хорошему здоровью кишечника.
Цельные зерна — это отличный источник витаминов группы В, таких как витамин В12, который важен для здоровья мозга.
Листовая зелень — зеленые листовые овощи, такие как шпинат, полны фолиевой кислоты, еще одного витамина группы В.
Исследования показывают, что люди с депрессией, как правило, имеют низкий уровень фолата.
Получается, чтобы сохранить психику здоровой, надо придерживаться здоровой диеты, богатой свежими фруктами, овощами и цельными злаками.
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Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?