Россиянам объяснили, почему полезно есть огурцы каждый день

Свежие огурцы издавна известны как средство очищения организма от шлаков. Вот почему они должны присутствовать в рационе человека каждый день.

Диетологи рекомендуют употреблять огурцы людям, желающим избавиться от лишнего веса. Дело в том, что у этого овоща отрицательная калорийность. Огурцы на 95% состоят из воды, остальное приходится на клетчатку.

Также данный овощ — источник тартроновой кислоты, благодаря которой в организме сдерживается образование жира. На переваривание огурца человека требуется израсходовать больше калорий по сравнению с тем, сколько он их получит, передает РИА "Новости".

Кроме огурцов, сбросить лишние килограммы помогут лук, шпинат и сельдерей. Эти продукты лучше усваиваются, если их сдобрить растительным маслом.

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