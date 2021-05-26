Свежие огурцы издавна известны как средство очищения организма от шлаков. Вот почему они должны присутствовать в рационе человека каждый день.
Диетологи рекомендуют употреблять огурцы людям, желающим избавиться от лишнего веса. Дело в том, что у этого овоща отрицательная калорийность. Огурцы на 95% состоят из воды, остальное приходится на клетчатку.
Также данный овощ — источник тартроновой кислоты, благодаря которой в организме сдерживается образование жира. На переваривание огурца человека требуется израсходовать больше калорий по сравнению с тем, сколько он их получит, передает РИА "Новости".
Кроме огурцов, сбросить лишние килограммы помогут лук, шпинат и сельдерей. Эти продукты лучше усваиваются, если их сдобрить растительным маслом.
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