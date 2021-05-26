Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасы

Колбасные изделия смертельно опасны для человека, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Специалист отметил, что необходимо запретить рекламу этих продуктов.

Чем опасна колбаса

В состав колбасы входит нитрит натрия, который повышает риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, в колбасе содержатся трансжиры и сахара, поэтому ещё в 2015 году эксперты ВОЗ отнесли колбасные изделия к канцерогенам. А некоторые виды промышленного мяса, по словам Мясникова, ещё на стадии выращивания получают дозу гормонов роста и антибиотиков.

Употребление колбасы приводит к эректильной дисфункции у мужчин, отметил теледоктор.

Он советует исключить сосиски и колбасу из рациона, а вместо них употреблять запечённое мясо, фермерские продукты или выдержанный сыр.

Белый хлеб Мясников призвал заменить продуктами из цельных зёрен.

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