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Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасы

Здоровье » Здоровье и профилактика

Колбасные изделия смертельно опасны для человека, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности колбасы

Специалист отметил, что необходимо запретить рекламу этих продуктов.

Чем опасна колбаса

В состав колбасы входит нитрит натрия, который повышает риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, в колбасе содержатся трансжиры и сахара, поэтому ещё в 2015 году эксперты ВОЗ отнесли колбасные изделия к канцерогенам. А некоторые виды промышленного мяса, по словам Мясникова, ещё на стадии выращивания получают дозу гормонов роста и антибиотиков.

Употребление колбасы приводит к эректильной дисфункции у мужчин, отметил теледоктор.

Он советует исключить сосиски и колбасу из рациона, а вместо них употреблять запечённое мясо, фермерские продукты или выдержанный сыр.

Белый хлеб Мясников призвал заменить продуктами из цельных зёрен.

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Доктор Мясников: Откажитесь от колбасы и сосисок!
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Елена Андреева
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