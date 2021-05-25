Врачи перечислили верные признаки приближающейся смерти

Самые распространённые признаки приближающейся смерти — одышка и нехватка воздуха, утверждают специалисты из Национального института здоровья США.

Кроме того, незадолго до кончины пожилые люди становятся раздражительными, депрессивными, они начинают ощущать сонливость, сообщает Express.

По отдельности данные симптомы не говорят о риске летального исхода.

Если у человека, длительное время страдающего от болезни, ухудшается аппетит, снижается концентрация внимания, холодеют руки и ноги, а на коже появляются тёмные пятна, то это может быть сигналом скорой смерти человека, предупреждают учёные.

Кроме того, в преддверии кончины у людей замедляется сердечный ритм и дыхание.

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