Употребление родниковой воды грозит заражением гепатитом A

Употребление родниковой воды может грозить человеку заражением вирусным гепатитом А, сообщила в интервью URA.RU инфекционист, главный врач сети клиник "Династия" Татьяна Чаленко.

"Родник — это естественный выход глубоких вод, а иногда и не очень глубоких. И эти воды не проходят никакой фильтрации и обработки в отличие от воды из-под крана и бутилированной воды. И в микробном плане там бывают и вирусы гепатита А, и вирусы, вызывающие диарею. С точки зрения медицинской безопасности родниковая вода на последнем месте после бутилированной воды и воды из-под крана", — пояснила специалист.

Перед употреблением родниковую воду нужно обязательно прокипятить.

Однако, если у источника родниковой воды есть владелец и она находится на балансе, то такую воду можно пить и в сыром виде, заявила пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

Имеет значение и месторасположение источника. Важно, чтобы рядом не было никаких выгребных ям, промышленных предприятий или животноводческих хозяйств, так как из-за них вода загрязняется.

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