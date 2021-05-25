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В горах Сочи занялись лечением расстройств сна

Здоровье

Первая на Черноморском побережье Лаборатория сна открылась в горах Сочи. Специалисты горного Medical SPA отеля Rosa Springs разработали программу по лечению нарушений сна.

В горах Сочи занялись лечением расстройств сна

Основным направлением деятельности необычной лаборатории является диагностика и лечение расстройств сна.

"Сон — это естественное состояние, необходимое для восстановления физических и психических процессов организма. Только во время сна человек может восстановить ресурсы, необходимые для работы всех органов и систем, мышц, а самое главное — мозга. Различные исследования показывают, что прожить без сна можно всего семь суток", — рассказал врач-физиотерапевт, сомнолог Денис Самойлов.

Одно из основных исследований при диагностике расстройств сна — компьютерная пульсоксиметрия, она проводится с помощью небольшого прибора, который надевается на руку перед сном. За ночь миниатюрное устройство выполняет 15 000 измерений, данные отправляются рано утром сомнологу. Эти показатели позволяют подобрать правильный курс лечения.

"Проблемы со сном чаще всего объясняются респираторными нарушениями. Поэтому необходимо оценить работу дыхательной системы с помощью респираторного мониторинга на аппарате SOMNOchek. При этом диагностика респираторных нарушений во время сна позволяет оценить функцию легких. Это важно для тех, кто переболел ковидом. За одну ночь у человека может быть порядка 200 эпизодов нарушения дыхания", — отметил Денис Самойлов.

Для решения проблемы возможно использование СИПАП-терапии. Во время процедуры пациенту надевается маска, подключенная к аппарату, который создает положительное давление воздуха на вдохе и обеспечивает организм кислородом. Это препятствует возникновению остановок дыхания и падению уровня кислорода в крови, все процессы контролируется встроенный в устройство микрокомпьютер.

Для борьбы с бессонницей используются различные методы от сеансов психотерапии и традиционных санаторно-курортных процедур до применения различных аппаратов — электросон или майнд-машины. Продолжительность программ лечения составляет от 3 до 7 дней.

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Автор: Ольга Лазарева
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