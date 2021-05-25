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Как защититься от укуса клеща: основные правила

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, где высок риск "поймать" клещей и как защититься от их укусов.

Как защититься от укуса клеща: основные правила

Как сообщает сайт Москва 24, клещи обитают на кустарниках, в высокой траве и на низко расположенных ветвях деревьев. А вот в парках можно гулять спокойно, риск подцепить там клеща крайне низок.

Как защититься о клещей

По словам врача, самый надёжный способ защиты от паразитов — это правильно подобранная одежда. На прогулку лучше надевать закрытую обувь — сапоги, кроссовки или ботинки. В них — высокие носки. Штанины следует заправлять в носки. Рубашка должна быть с длинным рукавом. А на голове — кепка или косынка.

Каждые 15-20 минут нужно себя обследовать на предмет обнаружения клещей.

Что делать при укусе клеща

В первую очередь нужно обратиться в травмпункт. Не следует вытаскивать паразита самостоятельно, так как при извлечении клеща в домашних условиях может оторваться и остаться в ране головка, что вызовет воспаление.

"Затем этого клеща, в любом состоянии — живого или мёртвого, нужно поместить в пробирку или завинчивающийся пузырек, то есть в герметичную тару, чтобы не сбежал, и отнести в лабораторию на анализ", — пояснила врач.

В Московской области клещей проверяют на клещевой энцефалит и боррелиоз.

В зависимости от результата анализа укушенного пациента направят либо в инфекционную больницу, либо отпустят домой.

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Как обезопасить себя от укусов клещей
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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