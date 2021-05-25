Снижение работоспособности может быть связано с дефицитом селена в организме. Это вещество помогает бороться с окислительным стрессом и контролирует уровень гормонов в щитовидной железе.
Дефицит селена сопровождается снижением работоспособности, слабостью и герпесом, сообщает "Экономика сегодня".
Для того, чтобы восполнить запас селена, следует включить в рацион рыбу, морепродукты, печень и язык. Кроме того, источником этого вещества являются кукуруза, орехи, цветная капуста и шпинат.
Селен — хорошее средство профилактики онкологических заболеваний. Также он снижает риск заражения инфекцией или развития аллергии у детей.
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