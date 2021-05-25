Главный садовод России развеял миф о вредности ранних арбузов

Лето ещё только готовится прийти, а на прилавках российских магазинов уже появились арбузы.

Многие покупатели, правда, обходят их стороной, опасаясь есть ягоды, "напичканные химией" — а как иначе объяснить из столь быстрое созревание?

Как рассказал телеканалу "360" главред издания "Ваши 6 соток", а по совместительству — председатель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов, арбузы можно покупать уже сейчас смело, если они "родом" из Ирана.

По словам Туманова, созревает арбуз примерно через 100 дней после всходов. Поэтому, у производителей этих ягод из тёплых стран как раз сейчас начинается сезон сбора урожая.

"Все страшилки о "напичканных химией" импортных арбузах — неправда. Байки есть, а фактов реальных никто не приводил, — подчеркнул садовод.- Если выращиванием арбузов занят профессионал, то у него есть четкая технологическая карта, где по каждому дню прописано: чем поливать, чем стимулировать, если нужно. Никто не будет там использовать нитраты, нитрофоску, карбамид — зачем? Это все сейчас очень дорого стоит".

Так что, ранние арбузы вполне можно покупать, если они продаются в сертифицированных магазинах. А вот на "неофициальных" базарах — лучше не стоит, потому что там можно нарваться на контрафакт.

К слову, специалисты говорят, что насторожить должны желтые прожилки в арбузной мякоти — они как раз указывают на присутствие в плоде нитратов.

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