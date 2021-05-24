Страшна ли "чёрная плесень" для россиян, объяснил эпидемиолог

Индийский климат и традиционная в стране культура питания не укрепляют иммунитет. Это одна из причин, почему у больных COVID-19 появляется "чёрная плесень".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Индии вслед за пандемией коронавируса объявлена новая эпидемия. По официальным данным, "чёрной плесенью" (мукормикозом) в стране заражены не менее 7 250 человек, сообщается о 219 летальных исходах, цифры продолжают расти. В России также было зафиксировано несколько случаев заражения этой болезнью.

Как пояснил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, мукормикоз может появиться при любом иммунодефицитном состоянии, но ситуацию в Индии не следует экстраполировать на российские реалии уже хотя бы потому, что там другой климат, температурный режим и культура питания (вегетарианская). Всё это вместе взятое не способствует укреплению иммунитета, особенно у переболевших COVID-19.

"Поэтому как поведёт себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным. Мы ежедневно, еженедельно даём отчёт в штаб коронавируса. Я думаю, что нам бояться "черной плесени" не надо", — пояснил эпидемиолог.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.