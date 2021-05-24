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Диетолог Соломатина: организм не может существовать без сахара

Здоровье » Здоровье и профилактика

Организм не может существовать без сахара. В частности, наш мозг работает только на глюкозе, сообщила диетолог Елена Соломатина.

Диетолог Соломатина: организм не может существовать без сахара

Сахар должен присутствовать в рационе, но не в больших количествах. Важно, чтобы человек терял достаточное количество энергии, чтобы его быстро сжечь, сообщает сайт Москва 24.

Чем грозит отказ от сахара

"При этом организм будет до последнего добывать себе глюкозу, хоть из самого себя. Когда начинается голод, человек сразу не умирает. Сначала он расходует запасы сахара из печени и мышц, затем начинают распадаться жир и белок. Поэтому, голодая, какое-то время человек ещё продолжает существовать", — пояснила Соломатина.

Переизбыток сахара приводит к тому, что организм не успевает его утилизировать. В результате сахар бродит по кровеносным сосудам и разрушает их.

Кому запрещён отказ от сахара

Не рекомендуется минимизировать количество потребляемого сахара людям, деятельность которых приводит к быстрому сгоранию энергии. В первую очередь это касается спортсменов, шахтёров, лесорубов, то есть людей, занятых физическим трудом. Для них сокращение сахара особенно опасно.

Большое значение имеет и время употребления сахара, отметила Соломатина. В ночные часы сладкое может нанести более серьёзный вред. Это может заблокировать выработку соматропина.

"Если мы будем есть сахар на ночь, это может заблокировать выработку соматропина. У взрослых этот гормон "ремонтирует" ткани, тем самым продлевая нам жизнь. Если на ночь мы съели сладкое, вырабатывается инсулин. А он в свою очередь мешает соматропину, который максимально вырабатывается с полуночи до 3-4 утра", — пояснила специалист.

Лучшее время для сладостей — это утренние часы. Тогда сахар быстрее "сгорит" и не отложится в жир, добавила Соломатина.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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