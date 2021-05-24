Названы семь причин есть лук каждый день

Репчатый лук — источник огромного количества полезных для организма веществ. Он может быть как профилактическим, так и терапевтическим средством.

Лук оказывает благотворное воздействие на сон.

Благодаря мощным противовоспалительным и регенерирующим свойствам лук полезен для зрения. А большое количество кверцетина помогает при катаракте.

Этот овощ эффективен и при проблемах с ротовой полостью, так как способен уничтожать множество патогенных микроорганизмов. Кроме того, лук способствует поддержанию здоровья зубов.

Совокупное влияние некоторых веществ помогает быстрее заживать различных повреждениям на коже. Особенно большой вклад в это вносят, по мнению специалистов, витамины А, С и Е.

Употребление репчатого лука укрепляет кости. Кроме того, он защищает клетки от повреждений, что важно в целом для нормальной работы организма.

Защитит лук и от развития вещества, снижающие уровень холестерина в крови, что косвенно полезно для данной системы.

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