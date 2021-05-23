Хочется сладкого или солёного? Диетолог объяснила, почему

Съесть внезапно что-нибудь сладкое или солёное может захотеться любому человеку. Опасно ли это? Вопрос в том, насколько часто это происходит.

Если беспричинная и непреодолимая тяга к сладкому или солёному возникает нечасто, то беспокоиться не о чем, считает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Человек со сформированным рационом питания может себе позволить иногда нарушить привычное меню. Другое дело, если такое происходит довольно часто, особенно в случае с солёными продуктами.

Иногда в организме просто не хватает соли. Это происходит потому, что многие люди ограничивают её употребление вплоть до полного отсутствия в рационе. Но в небольших количествах соль всё же необходима.

"Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее всё больше, но еда всё равно кажется несолёной, то стоит искать серьёзные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников, но такие случаи бывают довольно редко", — рассказала Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.

Острая тяга к сладкому, как правило, объясняется большим расходом энергии и необходимостью срочно её восполнить. Здесь и приходят на помощь так называемые "быстрые углеводы".

"Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нём есть серотонин, это гормон настроения", — пояснила диетолог.

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