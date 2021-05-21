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Врачи заявили о росте заражений взрослых коклюшем

Здоровье » Здравоохранение

В России начали выявлять коклюш у взрослых людей, сообщил в интервью URA.RU руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.

Врачи заявили о росте заражений взрослых коклюшем

"Коклюш — это серьёзная проблема, потому что снизился уровень прививок, взрослые начинают болеть. Причём, взрослые переносят это заболевание достаточно тяжело.

Также появился коклюш в скрытой форме, что тоже не очень хорошо, потому что это заболевание после себя оставляет след. Мы говорим про COVID, а на самом деле все инфекционные заболевания просто так бесследно не проходят для человека", — отметил Зверев.

По мнению вирусолога, это может быть связано с тем, что в детстве человек не делал прививку от этого заболевания.

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев подчеркнул, что уже давно известно, что взрослые тоже могут болеть коклюшем. Но причины могут быть разные: как отсутствие прививки, так и снижение иммунитета к этой инфекции.

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Коклюш. Детские болезни у взрослых. Жить здорово! 25.05.2016
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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