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Похудеть к лету ещё можно успеть. Диетолог рассказала - как

Здоровье » Красота

До лета и, соответственно, сезона отпусков остаются буквально считанные дни.

Похудеть к лету ещё можно успеть. Диетолог рассказала - как

Советы тем, кто ещё не успел "привести себя в форму", избавившись от лишних килограммов дала диетолог Алёна Борредо.

В интервью радио Sputnik она рассказала, как добиться качественного результата.

По словам диетолога, главное в похудении — не спешить. И не садиться на экспресс-диеты, которыми сегодня буквально забиты поисковики интернета.

"Скинуть несколько килограммов, жёстко ограничивая себя в еде, можно, но одновременно с этим "убивается" метаболизм и синтез жиросжигающих гормонов, а вот кортизол — гормона стресса, — который ещё и жиронакапливающий гормон, увеличивается в разы, — говорит диетолог. - Лучше всего худеть, просто снижая количество калорий".

Что делать, чтобы похудеть

  • Перейдите на меньшие порции.
  • Ужинайте чуть раньше, чем привыкли.
  • Вечером выбирайте овощи и нежирный белок.
  • Заканчивайте трапезу десертом — не будет соблазна потом "таскать куски".

Диетолог подчеркнула:

"Снижая калорийность, не надо прибегать к слишком жестким ограничениям и ходить постоянно голодным. Важно соблюдать чувство меры и не нарушать режим питания".

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