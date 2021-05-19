Диетолог рассказала, какие продукты полезно есть летом

В жаркую погоду, помимо овощей и фруктов, следует включать в свой рацион творог и богатые белком кисломолочные напитки, сообщила в интервью "Радио-1" врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

А вот от употребления свинины и говядины лучше отказаться.

Кисломолочные продукты — основной источник белка. Кроме того, это дополнительный источник жидкости, в которой организм так нуждается в жаркую погоду.

На усвоение жирной пищи тратится большое количество пищеварительных ферментов, а летом нужно беречь желудочно-кишечный тракт, предупредила специалист.

Аплетаева также рекомендует употреблять такие продукты, как рыба, курица, индейка, мясные и овощные супы, так как они легко усваиваются.

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