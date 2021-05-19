В России обнаружили новые вирусы, которые переносят клещи

Клещи переносят два опасных для человека вируса, от которых пока не существует вакцин и иммуноглобулинов, сообщила в интервью URA. RU ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По словам специалиста, ранее эти вирусы обнаружили в Китае. Также они широко распространены в Африке, Северной, Южной Америке, Европе. Появился он и в нашей стране.

"Вирус обнаружен на разных территориях России — от северо-западной части до южной (в том числе, Поволжье, Татарстан, Челябинск, Алтай). Еще в базах данных, куда выкладывается материалы о новых вирусах, появилась информация о передаваемых клещами (обнаружено в Томске, Новосибирске, Ростове, в Крыму) вирусе из семейства Flaviviridae", — пояснила Карань.

По словам эксперта, в настоящее время учёные хотят выяснить, как эти вирусы влияют на людей.

Чем грозит укус клеща

Укус клеща может привести к развитию энцефалита, боррелиоза, риккетсиоза, анаплазмоза и эрлихиоза. Бывают случаи, когда человек заражается сразу несколькими инфекциями.

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