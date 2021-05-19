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Опасность майского загара раскрыла дерматолог

Здоровье » Здоровье и профилактика

Прямые солнечные лучи опасны для кожи и в мае, и в августе. Но к концу лета кожа, как правило, уже адаптируется к солнцу, в отличие от первых солнечных дней.

Опасность майского загара раскрыла дерматолог

Истосковавшиеся по теплу и солнцу горожане кидаются загорать в парках и на пляжах в первые же погожие дни. Кожа от этого получает сильный стресс, потому что она ещё не адаптирована к солнечным лучам после зимнего периода. Поэтому очень важно получать загар постепенно, рассказала дерматолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

Особенно следует учитывать время нахождения под прямыми солнечными лучами, отметила эксперт. Его нужно увеличивать постепенно, давая коже возможность адаптироваться.

"Если говорить про город, конечно, если вы от метро до работы дошли, ничего страшного, а если вы пошли гулять в парк на целый день с ребёнком, сели на лужайку и там сидите, то, конечно, надо задуматься о том, что нужна защита", — пояснила Галлямова телеканалу "Звезда".

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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