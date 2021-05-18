Печень играет очень важную роль в организме человека. Но из-за употребления некоторых напитков здоровье этого органа может серьёзно пострадать.
Постепенно "убивает" печень и сам сахар, который способствует образованию жира в органе.
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Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.