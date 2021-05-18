Россиян предупредили об опасных для печени напитках

Печень играет очень важную роль в организме человека. Но из-за употребления некоторых напитков здоровье этого органа может серьёзно пострадать.

В первую очередь это алкоголь. Злоупотребление спиртными напитками может привести к циррозу печени и даже летальному исходу. Дело в том, что орган повреждается постепенно. Это происходит из-за накопления жира внутри клеток и воспалительных процессов.

Злоупотребление спиртными напитками может привести к циррозу печени и даже летальному исходу. Дело в том, что орган повреждается постепенно. Это происходит из-за накопления жира внутри клеток и воспалительных процессов. Негативно на здоровье печени отражается употребление газированных и подслащенных напитков.

и Не менее вредным напитком для печени является кофе, особенно если в него добавить сахар и жирное молоко.

Постепенно "убивает" печень и сам сахар, который способствует образованию жира в органе.

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