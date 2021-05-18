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Врач назвал причины роста психически больных в России

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

В России растёт число людей, страдающих лёгкими психическими расстройствами, сообщил в интервью URA.RU врач-психиатр, бывший главный врач клиники "Преображение" Михаил Баклушев. По мнению специалиста, данная тенденция связана с высоким уровнем стресса и низкой физической активностью. Кроме того, увеличилась выявляемость таких расстройств.

Врач назвал причины роста психически больных в России

В ряде случаев обострение психических заболеваний связано с изменениями погоды и продолжительностью солнечного дня. Так, в клинике "Преображение" всплеск заболеваемости был зафиксирован с конца апреля.

"Пациенты, которых мы наблюдаем амбулаторно, по несколько лет находились в хорошей ремиссии, а в последнее время произошло обострение. В рамках года сейчас нехороший период, но он уже сходит на нет", — пояснил Баклушев.

По данным замминистра здравоохранения Олега Салагая, в России психическими заболеваниями страдают 5,6 млн человек.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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