Врач назвал причины роста психически больных в России

В России растёт число людей, страдающих лёгкими психическими расстройствами, сообщил в интервью URA.RU врач-психиатр, бывший главный врач клиники "Преображение" Михаил Баклушев. По мнению специалиста, данная тенденция связана с высоким уровнем стресса и низкой физической активностью. Кроме того, увеличилась выявляемость таких расстройств.

В ряде случаев обострение психических заболеваний связано с изменениями погоды и продолжительностью солнечного дня. Так, в клинике "Преображение" всплеск заболеваемости был зафиксирован с конца апреля.

"Пациенты, которых мы наблюдаем амбулаторно, по несколько лет находились в хорошей ремиссии, а в последнее время произошло обострение. В рамках года сейчас нехороший период, но он уже сходит на нет", — пояснил Баклушев.

По данным замминистра здравоохранения Олега Салагая, в России психическими заболеваниями страдают 5,6 млн человек.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.