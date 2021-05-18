Врач назвал лучшие напитки для утоления жажды в жару

Лучшими напитками для утоления жажды в жаркую погоду являются морс, вода и квас. Но важно, чтобы они не были слишком холодными, так это вызовет стресс у организма и снижение иммунитета, сообщил в интервью РИА "Новости" главный внештатный специалист по первичной медпомощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Норма потребляемой жидкости в день зависит от массы тела человека. Оптимальный объём составляет 40 миллилитров на килограмм веса.

В жаркую погоду организм тратит больше ресурсов на охлаждение, поэтому человеку нужно пить больше воды. Но не стоит употреблять много жидкости залпом, лучше пить несколько глотков в день, но регулярно.

Такие напитки, как сладкая газировка, магазинные соки и кофе не утоляют жажду. Стоит отказаться и от алкоголя. В жаркую погоду спиртные напитки нарушают терморегуляцию, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют обезвоживанию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.