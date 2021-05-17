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Сверхурочная работа чревата смертью от инсульта - ВОЗ

Здоровье

Специалисты ВОЗ установили одну из причин, повышающих риск возникновения инсульта и ишемической болезни сердца. Это сверхурочная работа.

Боль в сердце
Боль в сердце

По данным, полученным в результате проведённого широкомасштабного исследования, если человек работает больше 55 часов в неделю, у него риск смерти от инсульта возрастает на 35%, а от ишемической болезни сердца (ИБС) — на 17%.

  • Негативнее всего привычка работать сверхурочно сказывается на мужчинах: на их долю приходится 72% летальных случаев.

Только в 2016 году из-за сверхурочной работы:

  • свыше 398 тысяч человек умерли от инсульта,
  • от болезней сердца — 347 тысяч человек.

Оптимальное время для работы — 35-40 часов неделю, — напоминает ВОЗ. — Сегодня перерабатывают 9% населения мира.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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