Аллерголог Болибок перечислил "летние" заболевания

Летняя пора часто сопровождается аллергическими реакциями на укусы различных насекомых (мошек, комаров, пчёл) и на пыльцу растений.

О том, как защититься от "летних" заболеваний, в интервью Inforeactor рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.

"От насекомых следует использовать репеллент, то есть отпугивающее средство, чтобы комары и мошки не докучали. Надо беречься от солнца, чтобы не сгореть, или же пользоваться солнцезащитными кремами", — сообщил эксперт.

Многие люди не отличают ОРВИ от сезонной аллергии. Но при возникновении таких симптомов нужно обратиться к врачу.

Болибок напомнил, что игнорирование аллергии грозит серьёзными последствиями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как помочь ребёнку пережить весеннюю аллергию.

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