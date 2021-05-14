Летняя пора часто сопровождается аллергическими реакциями на укусы различных насекомых (мошек, комаров, пчёл) и на пыльцу растений.
О том, как защититься от "летних" заболеваний, в интервью Inforeactor рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок.
"От насекомых следует использовать репеллент, то есть отпугивающее средство, чтобы комары и мошки не докучали. Надо беречься от солнца, чтобы не сгореть, или же пользоваться солнцезащитными кремами", — сообщил эксперт.
Многие люди не отличают ОРВИ от сезонной аллергии. Но при возникновении таких симптомов нужно обратиться к врачу.
Болибок напомнил, что игнорирование аллергии грозит серьёзными последствиями.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как помочь ребёнку пережить весеннюю аллергию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Представители бизнеса услышали слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который обвинил их в жадности, и теперь ждут, что за этим последует: "вызов доктора" или "какая-то цивилизованная форма".