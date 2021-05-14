Повышенный холестерин назван главным провокатором инфаркта и инсульта

Для того, чтобы защитить себя от возникновения инфаркта или инсульта, нужно контролировать уровень холестерина в крови, сообщила в интервью изданию "Доктор Питер" врач-кардиолог Асият Алиева.

По словам специалиста, плохой холестерин может передаваться по наследству. Вот почему так важен соответствующий анализ. Причём проверять уровень холестерина следует людям любого возраста, а не только тем, которые старше 40 лет.

Также Алиева перечислила основные причины атеросклероза, который, как известно, повышает риск развития инфаркта и инсульта. Часто именно высокий уровень холестерина приводит к атеросклерозу, причём только часть холестерина человек получает вместе с пищей, а другая часть вырабатывается во внутренних органах, отметила Алиева.

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