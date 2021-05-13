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Диетолог назвала надёжные способы защиты от рака

Здоровье » Здоровье и профилактика

К развитию рака обычно приводит совокупность факторов, среди которых генетическая предрасположенность, злоупотребление алкоголем, а также фастфудом и другими продуктами, которые приводят к лишнему весу, пояснила в интервью НСН диетолог Маргарита Королёва.

Диетолог назвала надёжные способы защиты от рака

"Человек в таком случае обретает не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и нарушение углеводного обмена и вытекающего отсюда сахарного диабета. Из ожирения вытекает 12 видов рака! Это подтверждено медициной. Причиной может быть и злоупотребление мясными продуктами у человека с уже имеющимися хроническими заболеваниями или с предрасположенностью к ним", — пояснила специалист.

Снизить риск развития смертельно опасного заболевания поможет переход к здоровому образу жизни, правильное питание, и своевременное прохождение медицинского осмотра.

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Основные факторы риска развития рака: комментарии врачей
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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