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Волна за волной: о зацикленности на коронавирусе, пандемии и Солнце

Здоровье

Свежий доклад от независимых экспертов: оказывается, сценария с пандемией можно было бы избежать. Однако и ВОЗ, и правительства "проспали" ситуацию, а также слишком затянули с введением различных защитных мер.

Коронавирус
Коронавирус

Обоснованы ли данные выводы? Правительства и ВОЗ на самом деле "проспали" пандемию? Комментарий для "Правды. Ру" предоставил Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор, специалист по эпидемиологии и профилактической медицине.

Неизбежный сценарий и пугающие материалы

Эксперт отмечает, что избежать развернувшего сценария шансов не было. Такие ситуации были, есть и будут в дальнейшем, поскольку на планете существует не один только коронавирус, но и масса других вирусов, микроорганизмов.

"Вот эти смерти — кто сказал, что именно от коронавируса? Если смотреть другие микроорганизмы, не исключено, что мы лечим не от того, от чего нужно лечить. Там могут быть палочки, другие вирусы", — объясняет эксперт.

Кроме того, многие СМИ писали и пишут о коронавирусе достаточно пугающие материалы, которые направлены на увеличение посещаемости и сбор "лайков".

"В результате произошло самозаражение, я использую термин "социальный шизоидный психоз". Вот что мы имеем", — считает эксперт.

Волна за волной: а почему только COVID?

Коронавирус в Загребе
Коронавирус в Загребе

Более того, продолжает рассказ эксперт: недавно эксперты сделали важное открытие. Те волны заболеваемости, которые приписывают "расслабленности" людей, нежеланию вакцинироваться, носить маски и другим подобным факторам (апрель, осень, потом — нынешняя), характерны и для других заболеваний. Более того: эти волны повторяются ежегодно в те же самые временные промежутки.

"Полно других заболеваний, но никаких других возбудителей не выявляют. Вернее, специально зациклились только на коронавирусе.

А если оценивать другие бактерии и вирусы, то оказывается, что все они "синхронно" повышают свою активность в следующие временные промежутки: конец сентября — октябрь, конец декабря — январь, конец марта — апрель. И по времени: месяц — подъём, месяц — спад.

Можете себе представить, регулярно во всех странах (я беру Европу и Северную Америку, у нас в том числе) эти волны", — уточняет Гундаров.

Далее, продолжает эксперт, всё упирается в закономерный вопрос. Волны настолько глобально и настолько устойчиво воспроизводятся, идя от экватора на север, что возникает вопрос: откуда такой "график"?

"Мы посмотрели статистику по другим смертям, в том числе не связанным с инфекциями (например, по смертям из-за инсультов, рака). И неинфекционные смерти попали в эти же пики. Этот факт совершенно очевиден", — рассказывает Гундаров.

Солнце, вид из космоса
Солнце, вид из космоса

Как объяснить этот факт? Версия есть: указанные пики смертности могут быть связаны с вращением Земли вокруг Солнца. Возможно, каким-то образом смерти связаны с изменением электромагнитного поля Земли, на которое влияют волны, вырабатываемые Солнцем.

"Эти волны влияют на активацию микрофлоры или биоты и тормозят защитные возможности организма", — выделяет главное Гундаров.

Штабы есть, эпидемиологов нет

Эксперт отмечает: до сих пор ни в одном российском противовирусном штабе (что в региональных, что в центральном, московском) нет ни одного эпидемиолога.

"Вы просто посмотрите состав федерального и московского. Там есть служба внешней разведки, железная дорога, МВД, ещё что-то. И нет ни одного эпидемиолога", — уточняет Гундаров.

Глядя на такую ситуацию, можно увидеть два сценария: либо эпидемиологи в штабах кому-то невыгодны, либо политики решили, что они разбираются во всём.

"Мы сейчас готовим отдельную статью, сколько совершено уголовных преступлений. Первое (причём все политики) — это самоуправство. Они принимают решения на основании чего? Хрен их знает", — заключает Гундаров.

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