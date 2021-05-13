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Как помочь ребёнку пережить весеннюю аллергию

Здоровье

Пышное разнотравье и цветущие сады радуют, к сожалению, не всех. Мамам, у которых дети-аллергики только добавляет хлопот. Ребёнок чихает, страдает от насморка и трёт глаза. Взволнованная мама не может понять, где же ребёнок простыл.

Как помочь ребёнку пережить весеннюю аллергию

Врачи-аллергологи в интервью изданию "Москва 24" объяснили, как отличить поллиноз от ОРВИ.

Отличия аллергии от ОРВИ

Поллиноз у детей обычно проявляется в период с 4 до 6 лет, сообщила врач аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Сурженко. При аллергии обычно нет температуры. Основные её признаки:

  • насморк,
  • чихание,
  • зуд носа и глаз.

Главный аллерген весеннего поллиноза в Москве — это берёза.

"Люди, чувствительные к пыльце, реагируют на белки, содержащиеся в пыльце берёзы. Похожие белки содержатся и в пыльце других растений (ольхе, орешнике, дубе, вязе, буке), а также в некоторых овощах, ягодах и фруктах (это яблоки, груши, вишни, персики, абрикосы, нектарины, морковь и другие). Поэтому у аллергиков на берёзу зачастую встречается и реакция на пыльцу других растений, а также на сырые овощи и фрукты", — поясняет врач-аллерголог, педиатр Юлия Бунина.

Как справиться с аллергией

Очень эффективным способом лечения аллергии является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Пациенту в малых дозах вводится аллерген. В течение длительного периода у человека возникает привыкание к нему. Такую терапию можно проводить детям с пяти лет.

Также врачи советуют за 14 дней до сезона цветения начать приём антигистаминных средств и антилейкотриеновых препаратов. Для прогулок рекомендуется выбирать дождливые дни, когда пыльца под действие дождя оседает.

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Аллергия у детей: способы профилактики - Доктор Комаровский
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева
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