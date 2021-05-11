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ООН призывает своих сотрудников прививаться "Cпутником V"

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Организация объединённых наций (ООН) предлагает своим сотрудникам прививаться российской вакциной от коронавируса "Cпутник V".

ООН призывает своих сотрудников прививаться "Cпутником V"

"Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной", — цитирует "Прайм" слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценит безопасность российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле.

Несмотря на отсутствие оценки ВОЗ, "Спутник V" уже одобрен в 64 государствах с общим числом населения свыше 3,2 млрд человек. По количеству одобрений российская вакцина занимает второе место в мире.

По данным авторитетного медицинского журнала The Lancet, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, по данным Российского фонда прямых инвестиций и НИЦ Гамалеи — 97,6%.

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Эпидемиолог: Так ли безопасна российская вакцина?
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Елена Андреева
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